Balıkesir Gönen\'de taşan dereler hasat edilmemiş çeltik tarlalarına zarar verdi

Balıkesir Gönen'de taşan dereler hasat edilmemiş çeltik tarlalarına zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gönen'de kuvvetli sağanak sonrası Tütüncü Mahallesi'ndeki Tütüncü ve Çerpeş dereleri taştı. Su baskını, henüz hasat edilmemiş çeltik tarlalarında hasara yol açarken bölgeye gönderilen ekipler tahliye çalışması yürütüyor.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşkın meydana geldi, hasadı yapılmamış çeltik tarlaları zarar gördü.
İlçe genelinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Tütüncü Mahallesi'ndeki Tütüncü ve Çerpeş dereleri taştı.
Taşkın nedeniyle bölgedeki henüz hasat edilmemiş çeltik tarlalarında hasar oluştu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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