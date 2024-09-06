Balıkesir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, yaralanan 5 kişi sıkıştıkları araçtan çıkartılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

06.09.2024 12:14
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BALIKESİR'in Gönen İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, yaralanan 5 kişi sıkıştıkları araçtan çıkartılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Gönen İlçesi'ndeki kaza bu sabah saat 09,00 sıralarında meydana geldi. Münevver Y. yönetimindeki 34 SS 968 plakalı otomobil, iddiaya göre araca taş isabet etmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Yoldan çıkan araç, takla tarak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan, akrabası Sude Y. Emir K., Elif Nur. K. ve Zehra K. yaralandılar. Haber verilmesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ile Arama-Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gönen Devlet Hastanesi ile Bandırma Eğitim ve araştırma Hastaneleri'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturmaya Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.

Haber: Hatice DAĞLI/GÖNEN/ (Balıkesir),

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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