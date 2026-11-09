Balıkesir Havran\'da işçileri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı, 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

S.K. yönetimindeki 10 P 6665 plakalı işçi taşıyan minibüs, Halaçlar Mahallesi mevkisinde, T.K. idaresindeki 45 HB 2930 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, otomobildeki Yavuz Aydoğan'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydoğan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.