Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi yakınında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.