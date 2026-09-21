Balıkesir Karesi'de Kocaavşar'daki orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyor

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.