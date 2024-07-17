Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kesput ilçesi Seçören Mahallesi'nde arazide çıkan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.