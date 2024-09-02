Balıkesir Kurtuluş Turnuvası düzenleniyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4-5-6 Eylül günlerinde "Balıkesir Kurtuluş Turnuvası" düzenlenecek. Turnuvaya katılan basketbol takımları 3 gün boyunca mücadele verecek.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü anısına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. 4-5-6 Eylül günlerinde Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 'Balıkesir Kurtuluş Turnuvası'nda farklı illerden gelen takımlar, üç gün boyunca mücadele verecek.

Turnuvanın ilk karşılaşması, 4 Eylül Çarşamba günü Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Esenler Erokspor arasında saat 17.30'da başlayacak. 5 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da ise Bordo Basketbol Kulübü ve Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Final maçının oynanacağı 6 Eylül Cuma günü saat 17.30'da ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bordo Basketbol Kulübü'nü ağırlayacak.