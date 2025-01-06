Balıkesir Ovası'nda 70 Kilometrelik Kanal Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir Ovası'nda 70 Kilometrelik Kanal Temizliği Yapıldı

BASKİ, Balıkesir Ovası Sulama Tesisi'nde gerçekleştirdiği 70 kilometrelik kanal ve kanalet temizliği ile tarımsal sulamada kayıp ve kaçağın önlenmesini hedefliyor.

06.01.2025 15:19  Güncelleme: 15:42
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(BALIKESİR)- Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Balıkesir Ovası Sulama Tesisi'nde 70 kilometrelik kanal ve kanalet temizliği yaptı. Bu çalışma ile sulamada kayıp ve kaçağın önlenmesi amaçlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), şehrin su kaynaklarını korurken sulama hatlarındaki kayıp ve kaçağın önüne geçiyor. Balıkesir Ovası Sulama Tesisi'nde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yürüten BASKİ ekiplerinin 70 kilometrelik kanal ve kanalet temizliği sonrası bölgedeki tarımsal sulama altyapısında verim sağlandı. Bu faaliyetlerle bölgedeki kayıp ve kaçağın önlenmesi hedefleniyor.

Yıllardır süren ihmalden dolayı işlevini yitiren ve yaklaşık 210 kilometre uzunluğundaki ana kanal ve kanalet hattına sahip Balıkesir Ovası Sulama Tesisi, su iletim noktaları BASKİ ekipleri tarafından temizlendi.

İl genelinde benzer çalışmaların devam edeceğini belirten BASKİ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesir Ovası şehrimizin tarımsal üretiminde hayati bir rol oynuyor. Ancak yıllardır ihmal edilen hatlar, su iletimini neredeyse imkansız hale getirmişti. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu durum tersine çevrildi. 70 kilometrelik hat kullanıma kazandırıldı ve kayıp-kaçak oranı önemli ölçüde azaltıldı. BASKİ olarak, suyun her damlasını korumak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA

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