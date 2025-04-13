Balıkesir Savaştepe'de Sanayi Bölgesi İçin Yeni İmar Yolları Açılıyor - Son Dakika
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Balıkesir Savaştepe'de Sanayi Bölgesi İçin Yeni İmar Yolları Açılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe ilçesinin sanayi bölgesini genişletmek amacıyla 900 metrelik yeni imar yollarının yapımına başladı. Bu çalışmalar, yeni yatırımlar ve istihdam olanakları sağlanmasını hedefliyor.

13.04.2025 11:58  Güncelleme: 12:54
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır ihmal edilen Savaştepe ilçesinin sanayi bölgesini genişletmek için imar yollarını açıyor. Kısa sürede tamamlanacak yollarla birlikte sanayi bölgesinde hem yeni yatırımların hem de istihdam imkanının önünün açılması hedefleniyor.

Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve vatandaşların talebi üzerine tüm ekipleri harekete geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dar bir alanda sınırlı kalan Savaştepe sanayi bölgesinin genişletilmesi için imar yollarını açtırmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Savaştepe sanayi bölgesinde 900 metrelik yeni imar yollarının yapımına başlandı.

Savaştepe sanayi bölgesinde 900 metrelik yeni imar yollarının yapımına başlayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, zemini temizleyerek dağ malzemesi ile güçlendirdiler. Bölgede yapılan yollar ise 4 hattan oluşacak. Bu hatların genişliği bir tanesinde 20 metre, iki tanesinde 15 metre ve diğerinde de 10 metre olarak planlandı. Zemini güçlendirilen yolun hava şartları da uygun olduğu takdirde sathi kaplaması yapılarak yol en geç 20 günde bitirilecek.

Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, "İlçemize göre çok büyük bir sanayimiz yok. Ön tarafına sıkışmış bir sanayi gördük. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a söylediğimde arka yolların açılarak sanayinin biraz daha genişletileceğini söyledi. Bu konuda yardımını istedim. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Çok teşekkür ederim. Büyükşehir ekiplerini gönderdi. Çalışmalar hızla başladı ve şu anda sanayinin arkasındaki imar yollarını halkın hizmetine sunuyoruz. Bu sanayimize çok büyük bir katkı sağlayacak. Özellikle sanayideki dükkan sahipleri çoğalacak. İnsanlara iş kapısı açılacak, Savaştepe'miz için çok güzel bir hizmet olacak" dedi.

Vatandaşlar, yürütülen işlemlere ilişkin, şunları söyledi:

- Kadir Güngör: "Bölgede yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sanayinin gelişmesi ve daha iyi bir konumda olması için iyi bir çalışma var ve bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılan bu hizmetlerden memnunuz."

-Kürşad Sayan: "Güzel bir hizmet oluyor. Sonuçta sanayinin yol ihtiyacı vardı. Burada arsalar var. Onların inşaat aşamasına gelmesi için yola ihtiyaç vardı. Burada yolun yapılmasıyla birlikte arsaların de değeri artıyor. İnsanların toprakları da değerli bir hale geldi. Bu yönden daha güzel oldu."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Savaştepe'de Sanayi Bölgesi İçin Yeni İmar Yolları Açılıyor - Son Dakika

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