Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Sındırgı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 20 Eylül'de hizmete giren Sındırgı Devlet Hastanesini ziyaret edip sağlık birimlerini gezdi. Ustaoğlu, Başhekim Dr. Merih Dilbaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar'dan bilgi aldı, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 20 Eylül'de hizmete giren Sındırgı Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık birimlerinde incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, hastanenin birimlerini gezerek Başhekim Dr. Merih Dilbaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar'dan yürütülen çalışmalar ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden Ustaoğlu, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Ustaoğlu'na ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Sındırgı Kaymakam Vekili ve Bigadiç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Sındırgı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merih Dilbaz, AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan ve MHP Sındırgı İlçe Başkanı Bekir Demirtaş eşlik etti.

Kaynak: AA
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