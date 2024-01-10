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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak gazetecilik mesleğinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Ulu, gazetecilerin gerçekleri araştırıp doğru bilgiyi topluma ulaştırarak halkın bilinçlenmesine ve doğru kararlar alınmasına yardımcı olduğunu belirtti ve basın mensuplarının demokrasinin sağlıklı işlemesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 08:33,
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulu, mesajında, doğruluk, tarafsızlık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran gazetecilik mesleğinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Gazetecilerin gerçekleri araştırıp doğru bilgiyi topluma ulaştırarak halkın bilinçlenmesine ve doğru kararlar alınmasına yardımcı olduğunu aktaran Ulu, objektiflik ve dürüstlük gibi değerlere bağlı kalarak gerçekleri araştırdıklarını ve analiz ettiklerini kaydetti.

Ulu, basın mensuplarının vatandaşla kurumlar arasında köprü vazifesi görerek demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "24 saat her türlü gelişen toplumsal ve diğer olaylarda canları pahasına çalışarak zor şartlar altında yaptıkları haberleri en hızlı şekilde kurumlarına ileterek kamuoyunu bilgilendiren tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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