Balkanlarda Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkanlarda Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Balkanlarda Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da kar yağışı ulaşım ve elektrik kesintilerine yol açtı.

23.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Bosna Hersek'te etkisini dün göstermeye başlayan kar yağışı ülkenin kuzeybatısında elektrik kesintilerine neden oldu.

Başkent Saraybosna'da da yağan kar günlük yaşamı zorlaştırdı.

Hırvatistan'da şiddetli rüzgarla etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı.

Hırvatistan Meteoroloji Kurumu, vatandaşlara dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmeleri uyarısında bulunarak, ülke içi seyahat planlarını bir süre ertelemelerini tavsiye etti.

Sırbistan'ın batısında ise yoğun kar yağışı nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Sırbistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, kar yağışının yarın ülkenin güneybatısında da etkili olacağını duyurdu.

Yoğun kar yağışının hafta içerisinde diğer bölge ülkelerinde de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Hırvatistan, Sırbistan, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlarda Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: Balkanlarda Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.