Balkanlarda Kar Yağışı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiledi

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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Bosna Hersek'te etkisini dün göstermeye başlayan kar yağışı ülkenin kuzeybatısında elektrik kesintilerine neden oldu.

Başkent Saraybosna'da da yağan kar günlük yaşamı zorlaştırdı.

Hırvatistan'da şiddetli rüzgarla etkili olan kar nedeniyle yollar kapandı.

Hırvatistan Meteoroloji Kurumu, vatandaşlara dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmeleri uyarısında bulunarak, ülke içi seyahat planlarını bir süre ertelemelerini tavsiye etti.

Sırbistan'ın batısında ise yoğun kar yağışı nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Sırbistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, kar yağışının yarın ülkenin güneybatısında da etkili olacağını duyurdu.

Yoğun kar yağışının hafta içerisinde diğer bölge ülkelerinde de etkili olması bekleniyor.