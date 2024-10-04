Balkar Beldesi'nde Kalıcı Deprem Konutlarının Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkar Beldesi'nde Kalıcı Deprem Konutlarının Anahtarları Teslim Edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi'nde 154 kalıcı deprem konutunun kurası çekilerek hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı. Yeni konutlar, sosyal donatıları ve renkli dış cepheleriyle dikkat çekiyor.

04.10.2024 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurası çekilen Balkar Beldesindeki konutlarda renk cümbüşü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesine bağlı Balkar Beldesinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen 154 kalıcı deprem konutunun anahtarı hak sahiplerine teslim ediliyor.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Yapımı tamamlanan konutların, kuraları çekilerek hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla depremden etkilenin 11 ilde depremzedeleri ev sahibi yapmaya devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde ki toplu konutların yanı sıra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi'nde de kalıcı deprem konutları yapılıyor.

Balkar Beldesi içerimde 25 dönüm arazi üzerinde, zemin artı 2 kat olan ve 13 bloktan oluşan 154 kalıcı konutun kurasının çekilmesinin ardından anahtar teslimi başladı. Hak sahipleri yeni yuvalarını gezerek inceledi. İçerisinde sosyal donatısı ve yeşil alanıyla yaşam alanı olan konutlar, farklı renklere boyanarak adete renk cümbüşü oluştu.

Konutlarla ilgili bilgi veren Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, "154'ü toplu konut tarafından yapıldı hazır halde. Biran öncede herkes evine girecek. Felaket olalı bir seneyi geçti ama inşaata başlayalı bir sene olmadı. Bundan dolayı da katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Gölbaşı, Güncel, Deprem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkar Beldesi'nde Kalıcı Deprem Konutlarının Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 01:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Balkar Beldesi'nde Kalıcı Deprem Konutlarının Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement