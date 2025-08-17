Balkon Çöktü, 2 Bebek Kurtarıldı

KOMŞULARI 2 BEBEĞİ ENKAZDAN ÇIKARMIŞ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkonun çökmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan komşulardan Rıdvan Tek, 2 bebeği enkaz altından kurtardıklarını belirterek, "Ben balkonda oturuyordum. Gürültü sesiyle beraber hemen aşağıya koştuk. Geldik baktık enkazın hemen yanında bir genç vardı onu kurtardık. Ondan sonra 2 bebek enkazın altındaydı onları da kurtardık. Diğer kişi de sıkışmıştı çıkaramadık. 112'yi aradık onlar hemen olay yerine geldi. İtfaiye direk müdahale etti. Dediklerine göre sonradan ek balkon yapmışlar ailece balkonda oturuyorlardı. Balkon çökünce komşularımız altta kaldı. Balkon üstlerine düşmüş" dedi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR