Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

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Hizbullah\'ın kritik isimlerinden biri daha öldürüldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 6'ncı kattaki evinin balkonundan binanın girişindeki manavın brandasına düşen C.A. (27) isimli kadın, ağır yaralandı. Kadının, düşmeden önce eşiyle telefonda tartıştığı öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Garaj Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. 6'ncı kattaki dairede oturan C.A. isimli kadın, iddiaya göre, telefonda eşi ile tartıştıktan sonra, bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Binanın girişindeki manavın brandasının üzerine düşen kadın ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı branda üzerinde ilk müdahalesini yaptığı C.A. sedyeyle indirilip, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.