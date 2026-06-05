Balon Futbolu Turnuvası Silopi'de Düzenlendi - Son Dakika
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Balon Futbolu Turnuvası Silopi'de Düzenlendi

05.06.2026 12:22
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Silopi'de ilk kez düzenlenen Balon Futbolu Turnuvası, 100 gençle eğlenceli anlar sundu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ilk kez düzenlenen Balon Futbolu Turnuvası, yaklaşık 100 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, Silopi Şehir Stadı'nda Balon Futbolu Turnuvası düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Çağlar Partal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İl Göç İdaresi Müdürü Ali Onur Yücedağ, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve vatandaşlar katıldı. Dün akşam saatlerinde başlayan turnuvada, şişme balonların içine giren oyuncular top peşinde koştu. Zaman zaman oyuncuların birbirine çarpması eğlenceli anlara sahne oldu. Yaklaşık 100 gencin katıldığı organizasyon izleyicilerden de ilgi gördü.

'SPORUN KAYBEDENİ OLMAZ'

Etkinlikte konuşan Kaymakam Çağlar Partal, ilçedeki spor altyapısının güçlü olduğunu belirterek, "Silopi'de stadyumumuz, gençlik merkezlerimiz, yüzme havuzumuz ve spor salonlarımız bulunuyor. Bu tesislerin anlam kazanması için gençlerimizin buraları kullanması gerekiyor. Bugün de hem spor hem eğlence amacıyla balon futbolu turnuvası düzenledik. Yaklaşık 100 gencimizin katıldığı organizasyonda dostluk ve kardeşlik ön plana çıktı. Sporun kaybedeni olmaz, dostluk kazanır" dedi.

Etkinliğe katılan Nuray Danıcı, bölgede spor faaliyetlerinin artırılmasının önemli olduğunu belirterek bu tür organizasyonların yaygınlaşmasını istedi. Turnuvada mücadele eden Muhammet Saltık ise balon futbolunu ilk kez deneyimleyeceğini belirterek oyunun oldukça eğlenceli göründüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balon Futbolu Turnuvası Silopi'de Düzenlendi - Son Dakika

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