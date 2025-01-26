Baltık Denizi'nde Telekomünikasyon Kablolarında Hasar - Son Dakika
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Baltık Denizi'nde Telekomünikasyon Kablolarında Hasar

Letonya'nın Ventspils kenti ile İsveç'in Gotland Adası arasındaki kablolarda hasar tespit edildi.

26.01.2025 21:18
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Letonya'nın Ventspils kenti ile İsveç'in Gotland Adası'nı birbirine bağlayan Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarında hasar tespit edildi.

Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi'nin (LVRTC) haberine göre, sabah saatlerinde Letonya'nın Ventspils kenti ile İsveç'in Gotland Adasını birbirine bağlayan telekomünikasyon kablolarının veri iletimlerinde kesintiler yaşandı.

LVRTC Kurumsal İletişim Müdürü Vineta Sprugaine, telekomünikasyon ağlarında yapılan kontrollerin ardından kabloların "dış etmenler" nedeniyle önemli ölçüde hasar gördüğü tahmin ettiklerini söyledi.

Sprugaine, 50 metre derinde bulunan kablolardaki hasarın, onarım çalışmalarının ardından tespit edileceğinin altını çizdi.

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin Letonya Başbakanı Evika Silina ile görüştüğünü ve olayın sorumlularının tespit edilmesine yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Aralıkta da 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısı kesilmişti

Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, 25 Aralık'ta, Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 ve Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığını bildirmişti.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti.

Avrupa Birliği (AB), Baltık Denizi'ndeki şebeke kesintisinden Rusya'yı sorumlu tutarken, NATO Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarını her türlü sabotaj ve tehditten korumak için yeni bir misyon başlatıldığını duyurmuştu.

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baltık Denizi'nde Telekomünikasyon Kablolarında Hasar - Son Dakika

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