Baltık Ülkeleri İHA İddalarını Yalanladı

Estonya, Letonya ve Litvanya, topraklarının ve hava sahalarının Rusya'daki hedeflere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında kullanılmasına hiçbir zaman izin vermediğini açıkladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baltık ülkelerine yönelik devam eden Rus dezenformasyon kampanyasının tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Baltık ülkelerinin, topraklarının ve hava sahasının Rusya'daki hedeflere yönelik İHA saldırılarında kullanılmasına hiçbir zaman izin vermediği vurgulandı.

Baltık ülkelerinin söz konusu iddiaları ülkelerinde bulunan Rus diplomatik misyonlarının maslahatgüzarlarına ileterek resmen yalanladığına dikkat çekilen açıklamada, "Resmi tepkiye rağmen Rusya yalanlarını sürdürmektedir. Ukrayna, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca, Rusya'nın topyekün saldırı savaşına karşı kendini savunmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın kötü niyetli bilgi operasyonlarını sürdürmek yerine Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın ordusunu uluslararası alanda tanınan Ukrayna topraklarından tamamen çekmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Baltık ülkelerinin Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Bu arada Rus hava sahasından gelen İHA'lar, 25 Mart'ta Estonya ve Letonya'da düşmüş, bunlardan biri Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarpmıştı. Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir İHA düşmüştü.

Yetkililer, bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduklarını, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.

Rusya; Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahalarını Ukrayna'ya ait İHA'lara açtığını iddia etmiş, uyarıları dikkate almamaları halinde karşılık vereceklerini bildirmişti.