Baltimore'da Silahlı Saldırı: Bir Polis Memuru Yaralı

ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memurunun vurulduğu bildirildi.

Baltimore Polis Departmanı yetkililerinin açıklamasına göre, şehrin kuzeybatısındaki Park Heights Caddesi'nde Baltimore Agudath Israel Sinagogu'nun yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde çıkan çatışmada, bir polis memuru ile saldırgan olduğu tahmin edilen kişi vuruldu.

Polis memuru hastaneye sevk edilirken, şüphelinin durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Yakın çevredeki halka, olay yerinden uzak durulması uyarısı yapıldı.