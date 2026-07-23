Balya\'da Akaryakıt Tankeri Devrildi

Balıkesir'in Balya ilçesinde devrilen akaryakıt tankerinde oluşan sızıntı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 KS 887 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Atatürk Caddesi'ndeki Kaymakamlık binası önünde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tankerde meydana gelen akaryakıt sızıntısına karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından tanker, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.