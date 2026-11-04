Banaz'da evinde 1300 içimlik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Banaz'da evinde 1300 içimlik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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Banaz\'da evinde 1300 içimlik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin üzerinde ve evinde yaptığı aramada yaklaşık 1300 içimlik uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.M'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada yaklaşık 1300 içimlik uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.M. sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüncelBanazUşakSon Dakika

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