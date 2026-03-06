Banaz'da Kullanılmayan Evde Yangın - Son Dakika
Banaz'da Kullanılmayan Evde Yangın

06.03.2026 02:22
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı, yangın söndürüldü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yazıtepe köyünde M.I'ya ait kullanılmayan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Banaz Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

