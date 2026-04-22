Bandırma Belediyesi, İlçe Genelinde Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Faaliyetlerini Sürdürüyor

22.04.2026 16:56  Güncelleme: 17:31
Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol kalitesini artırmaya yönelik malzeme serimi ve asfalt onarımları gibi faaliyetlerle yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmak için altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemeden bakım onarım çalışmalarına kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Bandırma Belediyesi ekipleri, Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen malzeme serimi çalışmalarıyla yol kalitesini artırıyor. Çınarlı, Paşamescit ve Hacıyusuf mahallelerinin ise asfalt onarım ve bakım çalışmaları tamamlandı. 100. Yıl Mahallesi'nde ise asfalt öncesi hazırlık çalışmaları bitirilerek, planlanan süre için önemli bir aşama kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında parke taşı tamiratları sürerken, ekipler bozulan alanlara hızlı müdahalede bulunuyor. Yeşil alanlarda bakım ve çim biçme çalışmalarıyla da Bandırma'nın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Ayrıca, hem merkez hem de kırsal mahallelerde konteyner değişim, onarım ve bakım çalışmaları devam ederek, çevre temizliği ve hijyen standartları yükseltiliyor.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha temiz, düzenli bir Bandırma oluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

