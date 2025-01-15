Bandırma Belediyesi Sosyal Market\'e Yeni Paketleme Makinesi Kazandırdı

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, Sosyal Market'e kazandırdığı kuru gıda paketleme makinesi ile pirinç, bulgur, nohut gibi temel gıda ürünlerini kendi imkanlarıyla paketliyor.

Bandırma Belediyesi, Sosyal Market'e kazandırdığı kuru gıda paketleme makinesi ile hizmet kapasitesini arttırdı. Paketleme makinesi ile pirinç, bulgur, nohut gibi temel gıda ürünleri, belediye imkanlarıyla paketleniyor, böylece paketleme maliyetleri ortadan kalkıyor. Sosyal Market'te kullanılan bu teknoloji, sağladığı tasarrufun yanı sıra vatandaşlara daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmaya olanak tanıyor.

Belediye bu uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yardımlarda verimliliği artırmayı hedefliyor.