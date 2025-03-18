Bandırma'da 18 Mart Dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni

(BALIKESİR) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bandırma Şehitliği'nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde gösterilen büyük bir direnişin sembolüdür. Onların bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklara aynı bilinç ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Bandırma'da bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde anıldı. Saygı atışı yapılan törende, Bandırma Belediyesi adına çelenk sunuldu.

Başkan Mirza, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, "Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz bir mücadelenin adıdır. Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde gösterilen büyük bir direnişin sembolüdür. Vatanımız için canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklara aynı bilinç ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.