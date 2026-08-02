Bandırma'da Apartman Yangını
Bandırma'da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, bir kedinin öldüğü belirtildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
17 Eylül Mahallesi İsmail Gönülalp Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarın alınmasının ardından 3 araç ve 9 personelle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sırasında dairede bulunan 1 köpek ile 1 kedi ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Dumandan etkilenen bir kedinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da Apartman Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?