AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki - Son Dakika
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AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti\'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları\'nın sözlerine sert tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasanın ardından hükümeti hedef alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na sert yanıt verdi. Hatimoğulları'nın eleştirilerini kınayan Çelik, "Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ardından yaptığı açıklamada hükümeti hedef almasına sert yanıt verdi. Çelik, Hatimoğulları'nın açıklamalarını kınayarak, "Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ardından AK Parti'ye ve hükümete yönelik eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt vererek sert tepki gösterdi.

"PARTİMİZİ VE HÜKÜMETİMİZİ HEDEF ALMASI..."

Meclis'te elde edilen geniş uzlaşıya dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir" ifadelerine yer verdi. 

"İNSANLIK İTTİFAKININ EN GÜÇLÜ SESİ TÜRKİYE'DİR"

Türkiye'nin Filistin konusundaki net duruşunu vurgulayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir" dedi. 

"NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE SAHİP ÇIKARAK ELE ALMASINI KINIYORUZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'na çağrıda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, süreç yasasının TBMM’de kabul edilmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede şunları dile getirmişti: "Herkes barış istiyor. Bu konuda toplumda hani gidin, sokağa çıkın, mikrofon uzatın, 'Ben savaş istiyorum' diyen kimse çıkmaz. Yani bu savaşın bu ülkeye neler kaybettirdiğini hepimiz biliyoruz. Bakın bugün Türkiye'de, devleti bu sürece gelmek konusunda ikna eden en temel koşulların dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Türkiye bölgede hem barış konusunda, dostluk konusunda, ülkeler arası ilişkilerde çok daha iyi bir noktada olamaz mıydı? Olurdu. Ama hep ayağına ne dolandı? Kürt meselesi ve Kürt sorunu dolandı. Sürekli bu kartı masada diri tuttu. Dolayısıyla burada Türkiye yapacağı birçok açılımda... Elinde kaldı birçok açılım. En basit örneği; mesela İsrail'e 'Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: 'E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç' dedi, 'Öldürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışı, barışın çağrısını yaparken de Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor. Bunu her açıdan öyle düşünün. Ticari, kültürel ilişkiler, diplomatik ilişkiler... Her açıdan. Bu işin ekonomik maliyeti o kadar yüksek ki... Yani Türkiye'de 3 trilyon dolar, yanlış bilmiyorsam rakamı, oranında devasa bir bütçe harcandı."

Ömer Çelik, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    bakanım artık beraber yürüyorsunuz unutmayın. 12 9 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunları yine (kandırıyorlar!) gibi ama hadi hayırlısı :) 14 4 Yanıtla
  • Demir At Demir At:
    Türk milletinin asırlardır beraber yaşadığı Kürt kardeşlerimizle bir sorunu yoktur. Hep beraber işimizde, gücümüzde ortak, kurulan yuvalarda akraba olduk. Hep beraber bu topraklarda Anadolu insanı olduk. Anadolu toplumunun tek sorunu, PKK ve bu terörist zihniyet ile olmuştur. Malumunuz son olumlu yapıcı gelişmeler ile bu sorun artık çöp olacağını, bu sorunu irdeleyenlerinde artık lanetle anılacağını umuyoruz inşaallah 6 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ugur aksakalli bunlarin kiçini seçimlerde siz yaliyudunuz ne oldu 4 2 Yanıtla
  • Saim Öner Saim Öner:
    bu ne iş yapar 24 seneden beri bilen varmı 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki - Son Dakika
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