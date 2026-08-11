Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde boş arazide Gülistan Karadağ’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 28 yaşındaki L.A. ile 29 yaşındaki A.E. tutuklandı.

BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin olay yeri çevresinde yaptığı detaylı aramada, cesedin yaklaşık 100 metre uzağında park halinde 21 ABK 826 plakalı bir otomobil bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Gülistan Karadağ olduğu anlaşıldı. Karadağ’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bismil ilçesindeki Akpınar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİK"

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, 28 yaşındaki L.A. ile terk edilen otomobilin sahibi olan 29 yaşındaki A.E.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Gülistan Karadağ ile birlikte olay yerine geldiklerini ve burada uyuşturucu madde kullandıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin, uyuşturucunun etkisi altında oldukları gerekçesiyle Karadağ’ın nasıl ve ne şekilde öldüğünü hatırlamadıklarını öne sürdükleri belirtildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen L.A. ve A.E., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. soruşturma sürüyor