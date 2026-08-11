Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı - Son Dakika
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Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı

Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Emirhan Çınar ile sürücü Abdülhamit Güler, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Emirhan Çınar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde üzerinde bulundukları motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden Emirhan Çınar (17), son yolculuğuna uğurlandı.

<a class='keyword-sd' href='/motosiklet/' title='Motosiklet'>Motosiklet</a> 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı

YAN YOLDAN GELEN OTOMOBİLE ÇARMAMAK İÇİN...

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Orgeneral Necdet Timur Caddesi'nde meydana geldi. Abdülhamit Güler idaresindeki 34 MHB 171 plakalı motosikletle, iddiaya göre yan yoldan gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Güler'in kontrolünü kaybettiği motosiklet, savrularak park halindeki 17 AIE 092 plakalı otomobile arkadan çarptı. 

Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı

İKİ GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Motosiklet sürücüsü Abdülhamit Güler ile arkasındaki Emirhan Çınar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar ve Güler, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı

17 YAŞINDAKİ EMİRHAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gökçeada ilçesi Fatih Camii'nde Emirhan Çınar için cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Çınar'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Çınar'ın cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.

Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Emirhan Çınar, son yolculuğuna uğurlandı

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    şu motor sevdasından çocuklarınızı vaz geçirin koruyun. 1 0 Yanıtla
  • mesut öztaş mesut öztaş:
    Ben 40 yıldır motosiklet kullanırım hala korkarım hele hele otoban veya hızlı trafikte küçük CC motoe veyahut tecrubesizlik dustugun anda üstünden geçerler.sansin bir 3 değil unutma bunu 0 0 Yanıtla
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