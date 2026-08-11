Motosiklet 2 can aldı: Son yolculuğuna uğurlanan Emirhan daha 17 yaşındaydı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde üzerinde bulundukları motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden Emirhan Çınar (17), son yolculuğuna uğurlandı.

YAN YOLDAN GELEN OTOMOBİLE ÇARMAMAK İÇİN...

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Orgeneral Necdet Timur Caddesi'nde meydana geldi. Abdülhamit Güler idaresindeki 34 MHB 171 plakalı motosikletle, iddiaya göre yan yoldan gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Güler'in kontrolünü kaybettiği motosiklet, savrularak park halindeki 17 AIE 092 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İKİ GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Motosiklet sürücüsü Abdülhamit Güler ile arkasındaki Emirhan Çınar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar ve Güler, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

17 YAŞINDAKİ EMİRHAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gökçeada ilçesi Fatih Camii'nde Emirhan Çınar için cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Çınar'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Çınar'ın cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Emirhan Çınar, son yolculuğuna uğurlandı

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.