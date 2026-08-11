Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip yer gösterirken şehit edilen Eren Bülbül, kabri başında anıldı. 9 yıldır evinin kapısını kilitlemediğini söyleyen anne Ayşe Bülbül, ülkedeki terör olaylarının da bitmesini istediğini ifade ederek, "9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum. Yavrum yaralıdır, kapıyı açamaz diye kilitlemiyorum" sözleriyle yürekleri dağladı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), şahadetinin 9'uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, saklandıkları yeri güvenlik güçlerine gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şahadetinin üzerinden 9 yıl geçti. 

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

Şehit Eren Bülbül için ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa, Trabzon Valisi Tahir Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, jandarma personeli ve Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve akrabaları katıldı. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Tahir Şahin, mezarı güllerle donatılan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü evinde ziyaret etti.

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

"BÖYLE BİR EVLADIN ANNESİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Oğlu Eren Bülbül'ün kabri başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Sizlere göre 9 yıl geçti, benim için 9 bin yıl geçti. Benim yavrumun o gün günü bitmişti. İyi ki bu şekilde, vatanı için, milleti için, başında dalgalanan bayrağı için şehit verdim yavrumu. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye bu acıyı vermesin. 9 yıl geçti ama sanki 9 bin yıl geçti. Ne yapabilirim ki? Yapacak hiçbir şeyim yok. Yavrumu bir saat, bir dakika, bir saniye bile unutmadım, unutamam. Yavrum bugün, bu anlarda son saniyelerini yaşıyordu. Özel günlerinde yalnız değil. Akşam yatarken bile Eren hep benim gönlümde, gözümün önünde. Ben, yavrumun acısını uyurken bile taşıyorum. Rüyalarıma giriyor. O hayatta, çektiğimiz çilelerle, zorluklarla gözümün önüne geliyor. Bir anne olarak diyorum ki; 'Cenabı-ı Mevla'm beni de o yaşantılarla bitirecek' Yavrumun şehitliğiyle gurur duyuyorum. Öyle bir evladın annesi olduğu için gurur duyuyorum. Arkamdaki dağım evlatlarımdır ama benim acım bitmez" diye konuştu.

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

"EVLADIMLA BİRLİKTE ŞEHADETE ERİŞTİLER"

Ayşe Bülbül, oğluyla birlikte şehit olan Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'e de rahmet dileyerek, "Evladımla bir yolda yürüdü. Şehadete beraber eriştiler. Allah ikisinin de rahmetini bol eylesin. Şehit edilmeden ben onunla sohbet ettim. Amca-yeğen gibi bir yola yürüdüler. Eren'in çalışkanlığı, Eren'in atılganlığı, sessizliği, sakinliğiyle sanki 15 yaşında değil, 30 yaşındaydı. Temkinli bir çocuktu. Attığı adım bile değerliydi. Hiçbir şey anlayamadım, hissedemedim. Hayatımıza devam ederken yavrum uçtu gitti. İyi ki böyle bir evlat doğurdum. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

"9 YILDIR KAPIYI KİLİTLEMİYORUM, YAVRUM YARALIDIR AÇAMAZ"

9 yıldır evinin kapısını kilitlemediğini söyleyen anne Ayşe Bülbül, ülkedeki terör olaylarının da bitmesini istediğini ifade ederek, "9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum. Yavrum yaralıdır, kapıyı açamaz diye kilitlemiyorum. İçerideki teröristler çıkarsa bir anne olarak yıkılırım, bir daha kalkamam.  Terör olayı bitince şehitler olmuyor da rahat bir nefes alıyoruz. İnşallah da biter" dedi.

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Kaynak: DHA

Eren Bülbül, Trabzon, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ÖZK TRN ÖZK TRN:
    yeni yasanız hayırlı olsun AKEPELİLER .... 8 3 Yanıtla
  • KiRaZ BEY KiRaZ BEY:
    teyze çıkacaklar. çıksın diye bunlar oldu yanındakilere sormadın mı 7 4 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Çok zor bir durum, Allah sabır versin ancak doğu ve Güneydoğu'da binlerce Eren Bülbül aynı şekilde katledildi ve nedense buralara haber olmuyor 9 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Karadeniz aklıma gelince Rumlar geliyor 4 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    BU SON DAKİKA HABERLERİ SÜPEKÜLASYON HABERLER YAPIYOR 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de "Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:46
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
16:14
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: “Uyuşturucu etkisindeydik“ dediler
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: "Uyuşturucu etkisindeydik" dediler
15:45
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
14:00
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
13:43
Çerçeve yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi’den ilk hamle geldi
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi
12:43
Gözaltındaki ultrAslan lideri “Öcalan’a özgürlük“ diye bağırdı
Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
12:42
Yasak aşk çifte cinayetle bitti Önce eniştesini sonra eşini vurdu
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 20:26:48. #7.12#
SON DAKİKA: Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.