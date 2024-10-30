Bandırma'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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(BALIKESİR)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bandırma'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde binlerce vatandaş, fener alayında buluşarak Cumhuriyet'in 101. yılını birlikte kutladı. Kutlamalar, Gece Yolcuları konseriyle devam etti.

Bandırma Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce yurttaşı fener alayında bir araya getirdi. Fener alayının ardından ünlü müzik grubu Gece Yolcuları'nın sahne aldığı konserle kutlamalar zirveye çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Gece Yolcuları, sevilen şarkılarıyla coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Cumhuriyetimiz, Bandırma halkının birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakmasını sağlayan en kıymetli değerimizdir. Bu coşkulu kalabalıkla bir arada olmak, Cumhuriyet'in değerlerine bağlılığımızı bir kez daha gösteriyor" dedi.