Bandırma'da Kız Öğrenci Yurduna Sona Yaklaşıldı

Güncel

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi tarafından Ordu Caddesi'nde projelendirilen kız öğrenci yurdundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, projeye ilişkin, "Bandırma Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern bir yaşam alanına kavuşması amacıyla Bandırma Belediyesi tarafından Ordu Caddesi'nde projelendirilen kız yurdu, sosyal alanları ve çağdaş mimarisiyle dikkati çekiyor. Bina inşaatında ana yapının tamamlanmasının ardından ince işçilik çalışmaları yürütülüyor. Son aşamada ise yurdun iç donanımı ve tefrişat işlemleri gerçekleştirilecek.

Başkan Mirza, projeye ilişkin olarak, "Bandırma'mızda kız öğrencilerimizin barınma ihtiyacına katkı sağlamak amacı ile inşa ettiğimiz kız öğrenci yurdunda sona yaklaştık. Ordu Caddesi'nde yükselen bu modern yurt binamızda, gençlerimizin güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm detayları titizlikle planladık. En kısa sürede hizmete açarak öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Bandırma Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.