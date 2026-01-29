Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Seramik Atölyesinde Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
29.01.2026 15:50  Güncelleme: 17:48
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, oğlu ile birlikte düzenlenen seramik atölyesini ziyaret etti. Çocukların eğlenip üretim yaparak sosyal becerilerini geliştirdiği atölyeler ailelerden tam not aldı. Başkan Mirza, çocukların mutluluğunun önemine vurgu yaptı.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, oğlu Umut Çınar ile birlikte Belediye tarafından yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen seramik atölyesini ziyaret etti.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen, çocukların hem eğlenmesini hem de üretmenin mutluluğunu yaşamasını amaçlayan atölyelerle ailelerden de tam not alıyor.

Atölye alanında çocuklarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dursun Mirza, miniklerin seramik çalışmaları yaparken yaşadıkları heyecana ve mutluluğa ortak oldu. Çocukların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda hayal güçlerini de ortaya koydukları atölyelerde, renkli ve keyifli anlar yaşandı. Başkan Mirza, çocukların üretim sürecine duydukları ilginin ve ortaya koydukları eserlerin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Mirza, çocukların tatil dönemlerini verimli, eğitici ve sosyal etkinliklerle geçirmesinin önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın atölyelerle buluşurken keyifli vakit geçirdiklerini ve üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını görmek bizler için çok kıymetli. Günlerdir süren atölyelerimiz boyunca ebeveynlerimizin bana özelden ilettiği, evlatlarının ne kadar mutlu olduklarını anlatan mesajlar ise en değerli geri dönüşlerimiz oluyor" dedi.

Atölyeler, yalnızca çocukların değil, ailelerin de takdirini kazanmış durumda. Seramikten resme, el sanatlarından farklı yaratıcı çalışmalara kadar birçok alanda düzenlenen etkinlikler, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda özgüven kazanmalarına da yardımcı oluyor.

Bandırma Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel projelere büyük önem verdiğini vurgulayan Mirza, "Sizlerin ve çocuklarımızın mutluluğu, Bandırma için attığımız her adımda en büyük motivasyon kaynağımızdır" diye konuştu.

Yetkililer tarafından atölyelerin ilerleyen süreçlerde de farklı etkinliklerle devam edeceği belirtilirken, Bandırma Belediyesi'nin özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projelerle kentin sosyal yaşamını güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

