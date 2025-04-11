Bandırma'da Ortak Afet Koordinasyon Merkezi Projesi Başlatıldı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek "Ortak Afet Koordinasyon Merkezi" projesi kapsamında teknik ekibiyle saha çalışması yaptı.

Bandırma'da Ortak Afet Koordinasyon Merkezi projesi, doğal afetlere karşı kentin risklerini azaltmak, müdahale kapasitesini artırmak ve kriz anlarında daha etkin bir yönetim sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Belediye ve üniversite iş birliğiyle yürütülecek çalışma, hem akademik hem de teknik uzmanlık birikimini bir araya getirerek Türkiye'ye örnek olacak bir model oluşturmayı hedefliyor.

Başkan Mirza da teknik ekibiyle birlikte saha çalışması yaptı. Afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve hızlı müdahale edebilen bir Bandırma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Mirza, "Afetlere hazırlıklı, dayanıklı ve hızlı müdahale edebilen bir Bandırma için bilimsel temelli adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.