Bandırma\'da Palamut Bolluğu

Güncel

Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından görülen palamut bolluğu, Bandırma Körfezi'nde devam ediyor.

Ağlarını denize bırakan Bandırma Körfezi'ndeki balıkçılar, balık haline Marmara Denizi'nden 20 bin çift palamut getirdi.

Marmara'da son günlerde yaşanan palamut bolluğu, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki mezatlara da yansıdı.

Ağırlığı birer kilogramın üzerindeki palamutların teki 150 liradan alıcı buldu.

Teknelerle kente getirilen palamutlar buzlanarak İstanbul, Ankara ve Bursa'ya da gönderildi.

Balıkçılardan Ali Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma Körfezi'nde bol miktarda palamut bulunduğunu söyledi.

Tekne ve gırgırlarla palamut avlamaya devam ettiklerini belirten Çakıroğlu, "Halkımızı protein deposu olan palamut almaya davet ediyorum. Palamudun tanesi şu an 1 kilonun üzerinde geliyor, tanesini 150 liradan satıyoruz." diye konuştu.