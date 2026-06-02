Bandırma Belediyesi'nin "Sanat Sokağı" Projesinde Çalışmalar Sürüyor

HABER: Zeynep Özmen

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yerel sanatçıların eserlerini sergileyebileceği ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak "Sanat Sokağı" projesinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bandırma Belediyesi, kenti daha estetik ve kültür sanatla iç içe bir yaşam alanına dönüştürmek için harekete geçti. Başkan Mirza, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Bandırmalıları heyecanlandıran yeni bir projenin müjdesini verdi.

"SANATIN VE ESTETİĞİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Mirza, "Sanat Sokağı" projesine ilişkin, "Bandırma'mıza yeni bir soluk kazandıracak, sanatın ve estetiğin buluşacağı Sanat Sokağı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Proje kapsamında sokağın, yerel sanatçıların eserlerini sergileyebileceği, açık hava etkinliklerinin düzenlenebileceği ve estetik mimari dokunuşlarla Bandırma halkının keyifle zaman geçirebileceği bir çekim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.