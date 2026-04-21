Bandırma'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırma'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

21.04.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak bahçeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat Bandırma-Erdek kara yolu Tatlısu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift şeritten tek şeride geçişin yapıldığı virajlı bölgede G.Y. idaresindeki 16 SN 161 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarındaki bahçelik alana yuvarlanarak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü G.Y. ile yolcular S.K. ve S.Ö., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:56:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.