Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Erdinç Veske, TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı oldu

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Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Erdinç Veske, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı oldu.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde 3 yıl önce göreve başlayan Veske, müdürlüğü döneminde enstitüde tarım, su ve hayvancılık alanında çalışmalar yapıldı.

Veske, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM ) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı olarak görevlendirildi.