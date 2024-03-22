Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Su, İklim ve Marmara Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Su, İklim ve Marmara Konulu Seminer Düzenlendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "Su, İklim ve Marmara" konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde, suyun önemi ve kullanımı, su kaynaklarının durumu ve geleceği hakkında bilgiler paylaşıldı. Su yönetimi, tarımda verimli su kullanımı, su kirliliği önleme ve atık su geri dönüşümü gibi konular da ele alındı. Seminere üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

22.03.2024 16:52
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde (BANÜ), 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında "Su, İklim ve Marmara" konulu seminer düzenlendi.

BANÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu'ndaki seminerde yaptığı konuşmada, insanlar nefes aldığında havanın içindeki oksijenin en az yarısının sudan geldiğini söyledi.

İnsanın suyla bağının, aldığı nefes kadar kuvvetli olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle konuştu:

"Dünyanın 4'te 3'ünü kaplayan suların yüzde 97,5'i tuzlu deniz ve okyanus suyu. Yüzde 2,5'lik tatlı suyun 3'te 2'si buz veya yer altı suyu. Bizim kullanabileceğimiz su miktarı toplam suyun en fazla yüzde 1'i kadar. Suyun yüzde 8'i kentlerde, yüzde 70'i tarımda, yüzde 22'si sanayide kullanılıyor. İnsanlar hiç su içmese, banyo yapmasa veya sifon çekmese bile mevcut tarımsal ve endüstriyel üretim şeklinin geleceğimizi karartacağı ortada. Bir fincan kahve için 130 litre, bir tişört için 2 bin 500 litre, bir hamburger için 1650 litre suya ihtiyaç var.

İlgimizi barajlarda kaç günlük su kaldığından, kuruyan göllere, derelere, nehirlere çevirme zamanı. Kirlilik, yanlış kullanım, iklim değişimi ve yetersiz su yönetimi yüzünden kuruyan su kaynaklarının içinde yaşayan balıklar, kuşlar, omurgasızlar ölüyor. İnsanın doğadaki yaşam bağları zayıflıyor. Dünya nüfusunun yüzde 90'ı bir su kaynağına en fazla 10 kilometre uzakta yaşıyor. Çünkü suya muhtacız ama kirletiyoruz, israf ediyoruz, su kaynaklarını, sulak alanları kurutuyoruz. Biz su zengini bir ülke değiliz. 112 milyar metreküp su varlığımızı 2050'de ulaşılacağı öngörülen 100 milyon nüfusa bölersek kişi başına düşen su miktarı 1120 metreküp civarında olacak. Yani su fakiri sayılabilecek bir orana ulaşacağız."

Prof. Dr. Sarı, suyun hesaptaki para hassasiyetiyle yönetilmesi, tarımda verimli su kullanımının sağlanması, su kirliliğinin önüne geçilmesi, atık su arıtma ve deniz suyundan tatlı su elde etmek için yeni teknolojiler geliştirilmesi, arıtmalardan çıkan suyun atık su barajlarında toplanıp tarımda, endüstride yeniden kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Seminere, BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Su, İklim ve Marmara Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Su, İklim ve Marmara Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
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