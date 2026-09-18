Bandolu \'Gaziler Günü\' kutlaması

ANKARA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Gaziler FTR) tedavi gören gaziler, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri ile 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Gaziler FTR'de tedavi gören gaziler için 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle program düzenlendi. Ankara İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ali Niyazi Kurtcebe ve Gaziler FTR Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun da katıldığı programda hastanede tedavi gören gaziler ile hastane personeli de yer aldı. Programda Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi. Gaziler, ellerindeki Türk bayraklarıyla bandoya eşlik ederek, şarkılar söyledi. Ankara Kültür Sanat Derneği Halk Oyunları tarafından da gösteriler düzenlendi.

'GAZİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Gaziler FTR Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 'mareşal' ve 'gazilik' unvanı verildiğini hatırlatarak, "Bunun 105'inci yılını bu sene tekrar hastanemizde kutlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Burada hastanemizde yatarak tedavi gören kahraman gazilerimizle bugünü kutlamak, gazilerimizin değerini tekrar vurgulamak bizi mutlu etti. Törene Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluştan yetkili kişiler katıldılar. Bu da millet olarak, devlet olarak her zaman gazilerimizin yanında olduğumuzu, onların her türlü sorununu, sıkıntısını en yakın şekilde takip ve çözüm ürettiğimizin göstergelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta hastanemizde yatarak tedavi gören gazilerimiz olmak üzere bütün kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.