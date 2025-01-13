Endonezya\'da timsah saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

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Endonezya'nın Bangka Adası'nda timsah saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu. Antara News sitesinin haberine göre, 11 Ocak Cumartesi günü Bangka Adası'ndaki bir kız çocuğu timsah saldırısına uğradı. Saldırının ardından kaybolan kız çocuğunu bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, bugün yerel saatle 05.20'de çocuğun cesedine ulaştı.

KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN HALK VAHŞİ HAYVAN SALDIRILARINA UĞRAYABİLİYOR

Yetkililer, defin işlemleri için çocuğun cenazesini ailesine teslim etti. Çok sayıda vahşi yaşam bölgelerine sahip Endonezya'nın özellikle kırsal bölgelerinde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor.