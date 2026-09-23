Bangladeş Başbakanı Rahman, Arakanlılar için Myanmar'a dönüş yol haritası istedi - Son Dakika
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Bangladeş Başbakanı Rahman, Arakanlılar için Myanmar'a dönüş yol haritası istedi

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Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardımların siyasi adımların yerini alamayacağını vurgulayarak Myanmar'a güvenli dönüş için yol haritası çağrısı yaptı. Rahman, krizin çözümünün Myanmar'da olduğunu söyledi.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik insani yardımların siyasi adımların yerini alamayacağını belirterek, Myanmar'a güvenli ve gönüllü dönüşlerinin sağlanması için uluslararası topluma net yol haritası oluşturma çağrısı yaptı.

Bangladeş'in resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Rahman, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Arakanlı Müslümanlara ilişkin yan etkinlikte konuştu.

Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardımların tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Rahman, "İnsani cömertlik, siyasi eylemsizliğin bahanesi haline gelemez." ifadesini kullandı.

Rahman, "Kriz Myanmar'da ortaya çıktı. Çözümü de Myanmar'dadır." dedi.

Krizin çözümü için harekete geçilmesi gerektiğini belirten Rahman, Arakanlı Müslümanların güvenli ve gönüllü dönüşü için yol haritası hazırlanması, sivillere yönelik şiddetin sona erdirilmesi, öngörülebilir insani yardım finansmanının sağlanması, adalet ve hesap verebilirliğin tesis edilmesi ile insan kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti, dijital dolandırıcılık ve uyuşturucu ile mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Rahman, "Bangladeş, sorumluluğunu insaniyetle yerine getirdi. Şimdi uluslararası toplum da kendi sorumluluğunu kararlılıkla yerine getirmelidir." ifadesini kullanarak, uluslararası toplumu krizin çözümü için siyasi sorumluluk üstlenmeye davet etti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA
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