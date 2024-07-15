Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Çin ziyaretini önemli bir diplomatik faaliyet olarak nitelendirdi

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DAKKA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, kısa süre önce Çin'e yaptığı ziyareti "Bangladeş'in diplomatik faaliyetlerinin önemli bir parçası" olarak nitelendirdi.

Hasina, Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine 8-10 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Çin ve Bangladeş, söz konusu ziyaret esnasında ilişkilerini kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltme kararı aldı. Bunun yanı sıra politika etkileşimi, ekonomi, ticaret ve yatırım, dijital ekonomi, denetim ve karantina, sağlık, eğitim ve medya alanlarında bir dizi ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Hasina, Pazar günü resmi konutunda Çin'e yaptığı ziyaretle ilgili basın toplantısında, "Asya ülkeleri olarak sadece ekonomik alanda değil, geleneksel açıdan da uzun soluklu bir ilişkimiz var" dedi.

Başbakan, "Araştırma, eğitim, bilişim ve iletişim teknolojisi, teknoloji ve kültür gibi alanlardaki iletişim ve işbirliğinin, ülkenin kurucusu Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman'ın hayal ettiği Sonar Bangla (Altın Bengal) ile modern Akıllı Bangladeş'i inşa etmede Bangladeş ile Çin arasındaki ikili ilişkileri ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Hasina, "Ziyaretim Bangladeş'in diplomatik faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak hatırlanacaktır" dedi.