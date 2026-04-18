Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş Dışişleri Bakanından Orta Doğu Uyarısı

18.04.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rahman, Orta Doğu'daki gerilimin dünya ekonomisine zarar vereceğini belirtti ve barış çağrısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler hakkında, "Gerilimin daha fazla tırmanması, yalnızca bu bölgeye ve halkına ağır zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda dünya ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etkilere yol açacak." dedi.

Rahman, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bangladeş'te 12 Şubat'ta düzenlenen genel seçimler sonrası seçilmiş Başbakan Tarık Rahman ve kabinesindeki bakanlar için 17 Şubat'ta düzenlenen yemin törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin katıldığını hatırlatan Rahman, bunun tarafların ilişkiler açısından birbirlerine nasıl baktığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Rahman, yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ikili ziyareti Türkiye'ye yaptığını, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında da 2'nci kez Türkiye'de bulunduğunu aktararak, "Bu durum, tarafların gelecekteki ilişkilere nasıl baktığını açıkça ortaya koyuyor. Mevcut tablo, son derece olumlu ve umut verici." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında ticaret, ekonomik işbirliği, eğitim ve savunma başta olmak üzere birçok alanda imzalanmış mutabakat zaptı bulunduğunu belirten Rahman, "Gelecek 5 yıl içinde geniş kapsamlı bir ilişki kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Orta Doğu

Rahman, Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri değerlendirerek, "Gerilimin daha fazla tırmanması, yalnızca bu bölgeye ve halkına ağır zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda dünya ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etkilere yol açacak." tespitini yaptı.

Sorunların barışçıl yollarla çözülmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Rahman, son çatışmaların küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin açıkça görüldüğüne işaret etti.

Rahman, bu durumun özellikle yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik geleceği açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman, mevcut arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Arakanlı Müslümanlar

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) hakkında da konuşan Rahman, uluslararası topluma sağladıkları mali ve insani destek için minnettar olduklarının altını çizdi.

Rahman, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, kamplardaki en donanımlı hastanelerden birinin Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlatarak teşekkürlerini iletti.

Arakanlı Müslümanlar sorununa kalıcı çözüm bulmak için yoğun ve aktif diplomasi yürüttüklerinin altını çizen Rahman, bu çözümün; mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde evlerine geri dönmelerine dayandığını vurguladı.

Rahman, tüm mültecilerin ülkelerine dönme arzusunda olduğunu, Bangladeş olarak bu süreci kolaylaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bangladeş, Diplomasi, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:17:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.