Bangladeş Dışişleri Bakanından Orta Doğu Uyarısı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler hakkında, "Gerilimin daha fazla tırmanması, yalnızca bu bölgeye ve halkına ağır zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda dünya ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etkilere yol açacak." dedi.

Rahman, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bangladeş'te 12 Şubat'ta düzenlenen genel seçimler sonrası seçilmiş Başbakan Tarık Rahman ve kabinesindeki bakanlar için 17 Şubat'ta düzenlenen yemin törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin katıldığını hatırlatan Rahman, bunun tarafların ilişkiler açısından birbirlerine nasıl baktığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Rahman, yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ikili ziyareti Türkiye'ye yaptığını, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında da 2'nci kez Türkiye'de bulunduğunu aktararak, "Bu durum, tarafların gelecekteki ilişkilere nasıl baktığını açıkça ortaya koyuyor. Mevcut tablo, son derece olumlu ve umut verici." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında ticaret, ekonomik işbirliği, eğitim ve savunma başta olmak üzere birçok alanda imzalanmış mutabakat zaptı bulunduğunu belirten Rahman, "Gelecek 5 yıl içinde geniş kapsamlı bir ilişki kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Orta Doğu

Rahman, Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri değerlendirerek, "Gerilimin daha fazla tırmanması, yalnızca bu bölgeye ve halkına ağır zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda dünya ekonomisi üzerinde büyük olumsuz etkilere yol açacak." tespitini yaptı.

Sorunların barışçıl yollarla çözülmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Rahman, son çatışmaların küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin açıkça görüldüğüne işaret etti.

Rahman, bu durumun özellikle yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik geleceği açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman, mevcut arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Arakanlı Müslümanlar

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) hakkında da konuşan Rahman, uluslararası topluma sağladıkları mali ve insani destek için minnettar olduklarının altını çizdi.

Rahman, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, kamplardaki en donanımlı hastanelerden birinin Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlatarak teşekkürlerini iletti.

Arakanlı Müslümanlar sorununa kalıcı çözüm bulmak için yoğun ve aktif diplomasi yürüttüklerinin altını çizen Rahman, bu çözümün; mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde evlerine geri dönmelerine dayandığını vurguladı.

Rahman, tüm mültecilerin ülkelerine dönme arzusunda olduğunu, Bangladeş olarak bu süreci kolaylaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.