Bangladeş'e Gelen Arakanlı Müslümanların Sayısı Artıyor

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Bangladeş'in güneydoğusundaki Teknaf bölgesi yetkilisi Adnan Chowdhury, son 24 saat içerisinde 400 Arakanlı Müslüman'ın ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

Chowdhury, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Her gün yüzlerce Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş sınırını geçtiğini dile getiren Chowdhury, son 24 saatte 400 Arakanlı Müslüman'ın ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Chowdhury, ülkeye giriş yapanların sayısını kesin olarak bilmenin zorluğuna dikkati çekerek, son iki haftada 10 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e girdiğini aktardı.

Öte yandan, son 3 gündür Myanmar sınırından havan mermisi sesleri duyulduğunu kaydeden Chowdhury, bu durumun Teknaf'ta "korkuya yol açtığını belirtti.

Chowdhury ayrıca, son bir ay içinde iki ülke sınırında bulunan Naf Nehri'nde kurşun yarası izi taşıyan yaklaşık 70 ceset bulunduğunu söyledi.

Adnan Chowdhury, daha fazla sınır geçişinin önlenmesi için Naf Nehri ve Myanmar sınırı boyunca devriyelerin artırıldığını ifade etti.

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, yakın zamanda Mymanmar'daki çatışmalardan kaçan yaklaşık 8 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e girdiğini bildirmişti.

Hossain, daha fazla mülteciye insani barınma sağlama kapasitesine sahip olmadıklarını dile getirerek, artık Bangladeş'te daha fazla Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapamayacaklarını aktarmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.