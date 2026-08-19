Bangladeş kadınlara özel otobüs uygulaması başlattı - Son Dakika
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Bangladeş kadınlara özel otobüs uygulaması başlattı

Bangladeş kadınlara özel otobüs uygulaması başlattı
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DAKKA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, kadın yolcuların güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kadınlara özel bir otobüs hizmeti başlattıklarını açıkladı.

DAKKA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, kadın yolcuların güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kadınlara özel bir otobüs hizmeti başlattıklarını açıkladı. Yeni hizmetin işletmesi ve yönetimini de kadın şoförler üstlenecek.

Bangladeş Karayolu Taşımacılığı ve Köprüler Bakanı Şeyh Rabiul Alam, salı günü başkent Dakka'da düzenlenen törenle hizmetin açılışını gerçekleştirdi.

Otobüsler, Bangladeş Karayolu Taşımacılığı Kurumu'nun (BRTC) doğrudan denetimi altında olacak.

Alam açılış töreninde yaptığı açıklamada, toplu taşıma araçlarını kullanan kadınların güvenli, rahat ve emniyetli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bu hizmetin zamanla ülkedeki tüm büyük kentleri ve kasabaları kapsayacağını belirtti.

Bakan, başkentten başlamak üzere binişten inişe kadar tüm aşamalarda güvenliğin tamamen kadın personel tarafından sağlanacağını belirtti. Alam, bu girişimin toplu taşıma kullanan kadınların seyahat güvenliğini sağlamaya yönelik kararlılıklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan, BRTC'ye yeni hizmeti kadın yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek için sürekli denetleme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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