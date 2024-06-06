Bangladeş, Muson Mevsiminde 80 Milyon Fidan Dikme Kampanyası Başlattı

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DAKKA, 6 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş hükümeti, Çarşamba günü ülke genelinde büyük bir ağaç dikme kampanyası başlattı. Her yıl düzenlenen kampanya kapsamında bu muson mevsiminde 80 milyondan fazla fidan dikilmesi hedefleniyor.

Bangabandhu Uluslararası Konferans Merkezi'nde Ulusal Ağaç Dikme Kampanyası ve 2024 Ağaç Fuarı ile Dünya Çevre Günü ve 2024 Çevre Fuarı'nın açılışını Başbakan Şeyh Hasina yaptı.

Herkesi fidan dikmeye ve yetiştirmeye çağıran Hasina, ülkedeki ağaçlandırmayı artırmak amacıyla muson mevsimi boyunca 83,8 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hasina, Bangladeş'in iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini ve hükümetinin bu konuda harekete geçmeye kararlı olduğunu söyledi.

İlk kez 1994 yılında başlatılan ve bir ay süren yıllık kampanya, yaklaşık 250 nehrin geçtiği ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece savunmasız olan delta ülkesinin çevresini korumak için insanları motive eden önemli bir yıllık etkinlik olarak kabul ediliyor.