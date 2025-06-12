Bangladeş Su Nilüferi Günü Beyşehir\'de Kutlandı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen etkinlik, Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ilçeye gelen Büyükelçi Haq ve beraberindekiler, tekne turuna katılarak nilüfer bahçesini ziyaret etti.

Haq, gezinin ardından yaptığı konuşmada, Beyşehir'de düzenlenen etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beyşehir'e geldiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Artık biz bir aile olduk." diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise konuşmasında bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin sonsuza dek sürmesini ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından mehteran ve halk oyunu gösterilerinin yanı sıra mini konser programı düzenlendi.