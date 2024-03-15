Bangladeş'te 1,07 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor

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DAKKA, 15 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'te toplam 1,07 milyon çocuk tehlike içeren çeşitli işlerde çalışıyor.

Perşembe günü Dakka'da düzenlenen bir etkinlikte açıklanan ve Bangladeş İstatistik Bürosu tarafından gerçekleştirilen 2022 Ulusal Çocuk Araştırması'na göre, ülkede yaşları 5 ila 17 arasında değişen 39,96 milyon çocuk bulunuyor.

Ankete göre ülkede çalışan 3,54 milyon çocuk mevcut. Bunların 1,78 milyonu çocuk işçi olarak, 1,07 milyonu ise tehlikeli işlerde çalışıyor.