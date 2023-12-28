 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bangladeş'te 34 yılın en fazla HIV vakası tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'te 34 yılın en fazla HIV vakası tespit edildi

Bangladeş'te bu yıl 1276 kişide edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromuna (AIDS) yol açan insan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) vakası tespit edildiği, buna bağlı 266 ölümün gerçekleştiği ve bu sayının ülkede '34 yılın en fazla HIV vakası' olduğu bildirildi. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), hazırladığı raporda, ülkedeki HIV vakalarına dair güncel verileri paylaştı.

Bangladeş\'te 34 yılın en fazla HIV vakası tespit edildi
28.12.2023 - 10:39,
Abone Ol

Bangladeş'te bu yıl 1276 kişide edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromuna (AIDS) yol açan insan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) vakası tespit edildiği, buna bağlı 266 ölümün gerçekleştiği ve bu sayının ülkede "34 yılın en fazla HIV vakası" olduğu bildirildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), hazırladığı raporda, ülkedeki HIV vakalarına dair güncel verileri paylaştı.

Raporda, 2023'te tespit edilen 1276 HIV vakasının Bangladeş'te 1989'dan beri görülen en fazla vaka sayısı olduğu kaydedildi.

HIV vaka sayısının artışta olduğu vurgulanan raporda, 2023'te 266 kişinin bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2022'de ise 947 vaka görüldüğü ve 232 ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Raporda, 1989'dan bu yan toplamda 10 bin 984 kişide HIV tespit edildiği ve buna bağlı olarak 2 bin 86 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Bangladeş'te devlet, HIV görülen kişilere ücretsiz tedavi imkanı sunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada yaklaşık 39 milyon kişi HIV taşıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bangladeş, HIV, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te 34 yılın en fazla HIV vakası tespit edildi - Son Dakika


10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36
Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32
Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25
Sigarada vergi oranları değişti Sigarada vergi oranları değişti
09:52
Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:50
Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:45
İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41
Stopaj indirimi süresi uzatıldı Stopaj indirimi süresi uzatıldı

Son Dakika
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36 Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32 Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
09:50 Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:52 Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:45 İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41 Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26 Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:04:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş'te 34 yılın en fazla HIV vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement